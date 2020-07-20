Ким Кардашьян призвала поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном

По мнению Кардашьян, Баку нарушил призывы ООН прекратить огонь на фоне пандемии коронавируса и напал на Армению. Она утверждает, что конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект, который может запретить поставки оружия в Азербайджан.

«Я на стороне моих собратьев-армян и молюсь за тех, кто участвует в конфликте на границе страны. Я призываю к мирному урегулированию этих неспровоцированных нападений во время и без того тяжелой пандемии», — пишет Ким Кардашьян.

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