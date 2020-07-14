Юрий Дудь высказался о деле Ивана Сафронова

«Смысл работы журналистов (не всех, но многих) — в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто — проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято — или великими делами, или грязными делишками», — пишет Дудь.