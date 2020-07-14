Юрий Дудь высказался о деле Ивана Сафронова

Блогер и журналист Юрий Дудь в своем аккаунте в инстаграме опубликовал пост, посвященный делу Ивана Сафронова. Он призвал к "честному и открытому" суду по делу бывшего журналиста «Коммерсанта», а также пожелал "всем журналистам — свободной работы, а не репрессий".
«Смысл работы журналистов (не всех, но многих) — в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто — проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято — или великими делами, или грязными делишками», — пишет Дудь.
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