Адвокат Сафронова рассказал о позиции ФСБ по делу о госизмене

Защитник напомнил, что "ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt".

"Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", — прокомментировал адвокат Сафронова.