Адвокат Иван Павлов сообщил, что по версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования.
Адвокат Сафронова рассказал о позиции ФСБ по делу о госизмене
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Иван Сафронов
Защитник напомнил, что "ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt".
"Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", — прокомментировал адвокат Сафронова.
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