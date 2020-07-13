Генпрокуратура утвердила обвинение в убийстве по предварительному сговору в деле сестер Хачатурян

СМИ со ссылкой на адвокатов девушек сообщают, что генпрокуратура не стала менять девушкам обвинение на необходимую оборону, как ранее предлагал замгенпрокурора Виктор Гринь.
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СМИ со ссылкой на адвокатов девушек сообщают, что генпрокуратура не стала менять девушкам обвинение на необходимую оборону, как ранее предлагал замгенпрокурора Виктор Гринь.
Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело следствию и настаивал на переквалификации дела с убийства на необходимую оборону.
«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — сообщил адвокат Алексей Липцер.
Уточняется, что дело старших сестер Ангелины и Крестины будет рассматривать Мосгорсуд, а дело младшей сестры Марии было выделено в отдельное производство, оно будет слушаться в Бутырском суде.
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