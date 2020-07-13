Генпрокуратура утвердила обвинение в убийстве по предварительному сговору в деле сестер Хачатурян

Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело следствию и настаивал на переквалификации дела с убийства на необходимую оборону.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — сообщил адвокат Алексей Липцер.

Уточняется, что дело старших сестер Ангелины и Крестины будет рассматривать Мосгорсуд, а дело младшей сестры Марии было выделено в отдельное производство, оно будет слушаться в Бутырском суде.