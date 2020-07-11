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Адвокатов сторон по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Против адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые представляют разные стороны в разбирательстве по ДТП с Михаилом Ефремовым, возбудили дисциплинарные дела за нарушение адвокатской этики.

  • Михаил Ефремов

Адвокатская палата обеспокоена тем, что оба защитника активно комментируют дело актера в СМИ, в том числе публично раскрывают сведения, которые относятся к адвокатской тайне, и «откровенно используют свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы».

NVR.SOBAKA,
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