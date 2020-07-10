Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и собирается ввести реальные сроки

В первом чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий о штрафы до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Также рассматривается вопрос применения уголовной ответственности с реальными тюремными сроками, такое нововведение предлагает МВД.
За что будут наказывать:
За «распространение информации о местах, способах и методах незаконных приобретения, потребления, изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки» наркотиков в Сети.
Штрафы:
Гражданам грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, должностных лиц и предпринимателей смогут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч. Юридические лица могут получить штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Аналогичные штрафы предлагается установить и за рекламу наркотиков.
Уголовная ответственность:
На рассмотрении в Госдуме также находится законопроект, предусматривающий лишение свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Авторы инициативы предлагают расширить статью 230 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за «склонение к потреблению наркотических средств». В документ добавят формулировку «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет».
За преступление предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет. А за пропаганду наркотиков в Сети, повлекшую смерть двух или более человек, новый закон предлагает заключение на 12–15 лет.
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