Накануне Юлия Цветкова в своем аккаунте Facebook сообщила о том, что на нее завели третье административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
На художницу Юлию Цветкову завели третье дело за гей-пропаганду
На меня завели новое дело. Это, уже третья по счету, административка о "пропаганде". За картинку, выложенную в рамках...Опубликовано Юлией Цветковой Вторник, 7 июля 2020 г.
Напомним, что по первому делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей в декабре 2019 года.
Второе дело по аналогичной статье на нее завели на основании материалов, опубликованных с июля по август 2019 года в паблике «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП на-Амуре | 18» в соцсети «ВКонтакте».
Цветкову также обвиняют в распространении порнографии из-за публикаций бодипозитивных рисунков в паблике «Монологи вагины» в ВК. По этому делу Цветкова с ноября 2019 года по 16 марта 2020 года находилась под домашним арестом. В июне 2020 года ей официально предъявили обвинение, за которое грозит от двух до шести лет лишения свободы.
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