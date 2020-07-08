На художницу Юлию Цветкову завели третье дело за гей-пропаганду

Напомним, что по первому делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей в декабре 2019 года.

Второе дело по аналогичной статье на нее завели на основании материалов, опубликованных с июля по август 2019 года в паблике «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП на-Амуре | 18» в соцсети «ВКонтакте».

Цветкову также обвиняют в распространении порнографии из-за публикаций бодипозитивных рисунков в паблике «Монологи вагины» в ВК. По этому делу Цветкова с ноября 2019 года по 16 марта 2020 года находилась под домашним арестом. В июне 2020 года ей официально предъявили обвинение, за которое грозит от двух до шести лет лишения свободы.