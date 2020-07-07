В России хотят изменить водительские права и ПТС

«Проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE"», — говорится в сообщении.

Также предлагается уточнить перечень сведений о транспортном средстве, которые вносятся как в форму свидетельства о его регистрации, так и в водительское удостоверение. В соответствии с проектом приказа в свидетельство о регистрации транспортного средства должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для машин, поставленных на учет на ограниченный срок.

«Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учет».

Проект приказа в данный момент проходит стадию оценки.