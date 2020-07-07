Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

"Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подтвердили, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"На данный момент проводятся следственные мероприятия", - подчеркнули в Роскосмосе.

В пресс-службе отметили, что Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам.