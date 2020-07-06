Канье Уэст подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты США

«Сейчас мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США», — написал Канье.

На заявление рэпера отреагировал Илон Маск, добавив комментарий: «Я полностью тебя поддерживаю».

Напомним, что президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.