О своих президентских амбициях Канье Уэст сообщил в твиттере, а Илон Маск его поддержал.
Канье Уэст подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты США
«Сейчас мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США», — написал Канье.
На заявление рэпера отреагировал Илон Маск, добавив комментарий: «Я полностью тебя поддерживаю».
Напомним, что президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.
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