Собрали яркие цитаты Александра Лукашенко из выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси.
"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", - считает Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
«Я лучшие годы своей жизни отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы».
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся во всяких интернетовских хитросплетениях.
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