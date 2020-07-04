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"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", - считает Александр Лукашенко.

Собрали яркие цитаты Александра Лукашенко из выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси.

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии

«Я лучшие годы своей жизни отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы».

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии

Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах.

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии

Отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся во всяких интернетовских хитросплетениях.

NVR.SOBAKA,
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