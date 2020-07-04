"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", - считает Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии

«Я лучшие годы своей жизни отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы».