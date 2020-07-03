Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
Вице-президент группы компаний "Чистая линия" выступил с заявлением об отношении мороженого "Радуга" к пропаганде ЛГБТ
"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - сказал Бениаминов.
"Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья - защита традиционных ценностей", - сказал Бениаминов.
"А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать", - заключил вице-президент группы.
С чего всё началось?
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова ранее в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
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