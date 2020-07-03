Накануне на художницу Юлию Цветкову составили второй административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
На Юлию Цветкову составили новый протокол о гей-пропаганде
По словам самой Юлии, дело в отношении нее начали из-за рисунка двух гомосексуальных семей с детьми. Она отметила, что протокол составили прямо перед судом по уголовному делу, в рамках которого ее обвиняют в «распространении порнографии», что создаст у суда «негативный образ о ней».
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