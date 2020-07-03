Согласно цифрам, опубликованным ЦИК, В Краснодарском крае цифры явка составила около 81%. Поправки одобрили 88,92% проголосовавших, против высказались только 10,57%. Всего на территории края работали 60 избирательных комиссий.
Сколько жителей Краснодарского края поддержали поправки к Конституции?
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Фото: Максим Бессалый
Лидером оказался Новороссийск. В Новороссийске в Приморском районе поправки поддержали 96,77% жителей.
В Краснодаре поправки поддержали в среднем 79,55% голосующих, в Сочи — 91,5%.
Где поправки не поддержали:
Согласно результатам Судовой избирательной комиссии Новороссийска, поправки к Конституции одобрили только 55,17%, против проголосовали 43,97% при 100% явке.
Данная избирательная комиссия объединяет избирательные участки на судах, которые на момент голосования находятся в плавании. 1 июля было создано четыре таких участка, в голосовании приняли участие 116 человек из 116 включенных в список участников голосования.
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