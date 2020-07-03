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Сколько жителей Краснодарского края поддержали поправки к Конституции?

Согласно цифрам, опубликованным ЦИК, В Краснодарском крае цифры явка составила около 81%. Поправки одобрили 88,92% проголосовавших, против высказались только 10,57%. Всего на территории края работали 60 избирательных комиссий. 

  • Фото: Максим Бессалый

Лидером оказался Новороссийск. В Новороссийске в Приморском районе поправки поддержали 96,77% жителей.

В Краснодаре поправки поддержали в среднем 79,55% голосующих, в Сочи — 91,5%.

Где поправки не поддержали:

Согласно результатам Судовой избирательной комиссии Новороссийска, поправки к Конституции одобрили только 55,17%, против проголосовали 43,97% при 100% явке.

Данная избирательная комиссия объединяет избирательные участки на судах, которые на момент голосования находятся в плавании. 1 июля было создано четыре таких участка, в голосовании приняли участие 116 человек из 116 включенных в список участников голосования.

NVR.SOBAKA,
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