Сколько жителей Краснодарского края поддержали поправки к Конституции?

Лидером оказался Новороссийск. В Новороссийске в Приморском районе поправки поддержали 96,77% жителей.

В Краснодаре поправки поддержали в среднем 79,55% голосующих, в Сочи — 91,5%.

Где поправки не поддержали:

Согласно результатам Судовой избирательной комиссии Новороссийска, поправки к Конституции одобрили только 55,17%, против проголосовали 43,97% при 100% явке.

Данная избирательная комиссия объединяет избирательные участки на судах, которые на момент голосования находятся в плавании. 1 июля было создано четыре таких участка, в голосовании приняли участие 116 человек из 116 включенных в список участников голосования.