Песков считает, что "состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину"

Песков подчеркнул, что Кремль не собирается разбираться с регионами, где была низкая явка.

«Никакой заказной явки или результата не было и нет», — заключил он.

Также Песков прокомментировал результаты голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе (НАО), где 54,57 процента жителей проголосовали против внесения изменений в основной закон. Пресс-секретарь президента отметил, что на результаты могло повлиять обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.