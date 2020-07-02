Песков считает, что "состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину"

В Кремле однозначно считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Дмитрий Песков
Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину.
Песков подчеркнул, что Кремль не собирается разбираться с регионами, где была низкая явка.
«Никакой заказной явки или результата не было и нет», — заключил он.
Также Песков прокомментировал результаты голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе (НАО), где 54,57 процента жителей проголосовали против внесения изменений в основной закон. Пресс-секретарь президента отметил, что на результаты могло повлиять обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.
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