Запуск диджитал-акции Russian Queer Pride в честь месяца прайда по всему миру

Послы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором призывают российское правительство придерживаться заявленной приверженности к защите прав всех граждан, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).

«К сожалению, представители ЛГБТИ во всем мире продолжают сталкиваться с насилием, преследованиями и дискриминацией просто из-за того, кем они являются, а правоохранительные органы часто закрывают глаза на ненавистнические высказывания и преступления на почве ненависти, которые по-прежнему распространены во многих странах»