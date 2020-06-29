Организаторы квир-техно-вечеринок Popoff Kitchen с единомышленниками запустили акцию Russian Queer Pride 28 июня. В этом году она пройдет онлайн. Присоединиться к виртуальному шествию может каждый, сделав пост в своем инстаграме с хэштегом #russianqueerpride.
Запуск диджитал-акции Russian Queer Pride в честь месяца прайда по всему миру
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Посольство Канады в России
Все фотографии, размещенные в соцсети с этим хэштегом, попадут на сайт. Цель диджитал-мероприятия — повышение открытости и видимости квир-сообщества.
Послы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором призывают российское правительство придерживаться заявленной приверженности к защите прав всех граждан, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).
«К сожалению, представители ЛГБТИ во всем мире продолжают сталкиваться с насилием, преследованиями и дискриминацией просто из-за того, кем они являются, а правоохранительные органы часто закрывают глаза на ненавистнические высказывания и преступления на почве ненависти, которые по-прежнему распространены во многих странах»
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