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Запуск диджитал-акции Russian Queer Pride в честь месяца прайда по всему миру

Организаторы квир-техно-вечеринок Popoff Kitchen с единомышленниками запустили акцию Russian Queer Pride 28 июня. В этом году она пройдет онлайн. Присоединиться к виртуальному шествию может каждый, сделав пост в своем инстаграме с хэштегом #russianqueerpride.

  • Посольство Канады в России

Все фотографии, размещенные в соцсети с этим хэштегом, попадут на сайт. Цель диджитал-мероприятия — повышение открытости и видимости квир-сообщества.

 

Послы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором призывают российское правительство придерживаться заявленной приверженности к защите прав всех граждан, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).

«К сожалению, представители ЛГБТИ во всем мире продолжают сталкиваться с насилием, преследованиями и дискриминацией просто из-за того, кем они являются, а правоохранительные органы часто закрывают глаза на ненавистнические высказывания и преступления на почве ненависти, которые по-прежнему распространены во многих странах»

NVR.SOBAKA,
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