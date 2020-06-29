Александр Лукашенко: «Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь»

«Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь», — продолжил белорусский лидер, добавив, что Россию выталкивают «с очень маржинальных рынков» Евросоюза и Украины.



По словам Лукашенко, Белоруссия является вторым после Германии крупнейшим потребителем российского газа, а также закупает огромное количество российской нефти.



Россия «оказалась втянутой» во все войны и конфликты, продолжил белорусский лидер. Кроме того, считает он, у страны появились серьезные внутренние проблемы. «Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия — «обнуление», новая Конституция», — заявил Лукашенко.

