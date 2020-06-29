Александр Лукашенко: «Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь»

Белорусский президент считает, что последним союзником Москвы остался Минск и Россия «в страшном сне не может представить», что потеряет его, поскольку из-за этого пострадает российская внутренняя политика. Об этом на встрече с представителями Минской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь», — продолжил белорусский лидер, добавив, что Россию выталкивают «с очень маржинальных рынков» Евросоюза и Украины.
По словам Лукашенко, Белоруссия является вторым после Германии крупнейшим потребителем российского газа, а также закупает огромное количество российской нефти.
Россия «оказалась втянутой» во все войны и конфликты, продолжил белорусский лидер. Кроме того, считает он, у страны появились серьезные внутренние проблемы. «Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия — «обнуление», новая Конституция», — заявил Лукашенко.
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