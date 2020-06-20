Александр Лукашенко: «Многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит!»

Сергей Лавров: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

Александр Лукашенко: "Это я вам хочу передать. Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

Сергей Лавров: "Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед".