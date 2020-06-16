Парад Победы не состоится 24 июня в 13 городах России

Торжественное мероприятие не состоится в Ярославле, Пскове, Перми, Пензе, Вологде, Орле, Курске, Белгороде, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Якутске и Петропавловске-Камчатском. В одних регионах мероприятия ограничены, в других перенесены на более поздний срок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле с абсолютным пониманием относятся к этим решениям региональных властей. По его словам, главы на местах лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территориях. "Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют", - пояснил Песков.