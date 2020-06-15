СМИ: Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну.



"Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении", — рассказал адвокат Павлов.



Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября, пока идет предварительное следствие.

