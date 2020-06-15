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СМИ: Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

По сообщению РИА НОВОСТИ, Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.

  • Фото : Арктическая академия наук

Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну.


"Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении", — рассказал адвокат Павлов.


Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября, пока идет предварительное следствие.
 

NVR.SOBAKA,
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