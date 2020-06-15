Актриса и певица Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она заявила в интервью ТАСС. Впервые о своем желании получить российский паспорт актриса в шутку заявляла в 2019 году в программе «Вечерний Ургант».
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — сказала Орейро.
Напомним, что 9 мая певица опубликовала короткое видео, на котором спела первые строки песни «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.