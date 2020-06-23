Онлайн-университет Skillbox совместно с издательством «Альпина» организует серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек» с авторами популярных книг.
С 29 июня по 10 июля Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
-
Фото: Pixabay
Программа
Интенсив состоит из двух частей.
Первая часть посвящена глобальным изменениям в экономике, политике и обществе. Вторая - выходу в новую реальность.
Темы онлайн-встреч следующие:
БИОЛОГИЯ: Ученый-антрополог Станислав Дробышевский расскажет, как пережить апокалипсис;
БИЗНЕС: Управленческий консультант Марк Розин поделится стратегиями посткризисного менеджмента;
КАРЬЕРА: Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», спрогнозирует, какие изменения ждут профессиональный мир;
ЭКОНОМИКА: Доктор экономических наук Артем Генкин объяснит, что станет с экономикой после коронавируса;
ФЕЙК-НЬЮС И ПАНДЕМИЯ: Преподаватель НИУ ВШЭ Тарас Пащенко научит мыслить критически;
ПСИХОТЕРАПИЯ: Психотерапевт Ирина Белоусова расскажет, как найти опору внутри себя;
КРЕАТИВ: Игорь Намаконов, евангелист массового развития креативности, объяснит, зачем нужна креативность во время самоизоляции.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Можно зарегистрироваться на все лекции сразу или на какой-то блок отдельно здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.