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С 29 июня по 10 июля Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

Онлайн-университет Skillbox совместно с издательством «Альпина» организует серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек» с авторами популярных книг.

  • Фото: Pixabay

Программа

Интенсив состоит из двух частей.

Первая часть посвящена глобальным изменениям в экономике, политике и обществе. Вторая - выходу в новую реальность.

Темы онлайн-встреч следующие:

БИОЛОГИЯ: Ученый-антрополог Станислав Дробышевский расскажет, как пережить апокалипсис;
БИЗНЕС: Управленческий консультант Марк Розин поделится стратегиями посткризисного менеджмента;
КАРЬЕРА: Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», спрогнозирует, какие изменения ждут профессиональный мир;
ЭКОНОМИКА: Доктор экономических наук Артем Генкин объяснит, что станет с экономикой после коронавируса;
ФЕЙК-НЬЮС И ПАНДЕМИЯ: Преподаватель НИУ ВШЭ Тарас Пащенко научит мыслить критически;
ПСИХОТЕРАПИЯ: Психотерапевт Ирина Белоусова расскажет, как найти опору внутри себя;
КРЕАТИВ: Игорь Намаконов, евангелист массового развития креативности, объяснит, зачем нужна креативность во время самоизоляции.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Можно зарегистрироваться на все лекции сразу или на какой-то блок отдельно здесь

NVR.SOBAKA,
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