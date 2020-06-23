С 29 июня по 10 июля Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

Программа

Интенсив состоит из двух частей.

Первая часть посвящена глобальным изменениям в экономике, политике и обществе. Вторая - выходу в новую реальность.

Темы онлайн-встреч следующие:

БИОЛОГИЯ: Ученый-антрополог Станислав Дробышевский расскажет, как пережить апокалипсис;

БИЗНЕС: Управленческий консультант Марк Розин поделится стратегиями посткризисного менеджмента;

КАРЬЕРА: Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», спрогнозирует, какие изменения ждут профессиональный мир;

ЭКОНОМИКА: Доктор экономических наук Артем Генкин объяснит, что станет с экономикой после коронавируса;

ФЕЙК-НЬЮС И ПАНДЕМИЯ: Преподаватель НИУ ВШЭ Тарас Пащенко научит мыслить критически;

ПСИХОТЕРАПИЯ: Психотерапевт Ирина Белоусова расскажет, как найти опору внутри себя;

КРЕАТИВ: Игорь Намаконов, евангелист массового развития креативности, объяснит, зачем нужна креативность во время самоизоляции.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Можно зарегистрироваться на все лекции сразу или на какой-то блок отдельно здесь.