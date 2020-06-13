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Михаил Ефремов записал видеообращение к людям и опубликовал его на YouTube-канале «Гражданин поэт»

Ефремов заявил, что непростительно садиться за руль, будучи пьяным. Он пообещал, что не будет пытаться использовать связи и знакомства для того, что избежать наказания. «Это конец, нет больше Ефремова», — подытожил он.

NVR.SOBAKA,
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