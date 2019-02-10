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Идеи подарков ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта по интересам

Впереди Valentine’s Day, День защитника Отечества и Праздник прекрасных леди!

Мы не стали делить презенты по гендерному признаку, а сделали подарочные подборки по увлечениям.

Подарки для блогера


Ежедневник/планер - всего несколько характеристик: удобный, красивый, лаконичный. 
Смешбуки для вдохновения.
Яркие ручки для настроения. 
Календарь, чтобы помнить о контент-плане. 
Пробковая доска, на которой можно разместить фото, мотивирующие цитаты, список  дел, картинки для визуализации.
Большой, маленький, средний блокнот, потому что блокнотов много не бывает.
Кружка с ёмкой надписью.

Подарки для путешественников

Выбрать презент для тех, у кого жизнь помещается в рюкзак, которые готовы укатить на край света за идеальным закатом, а потом укатить туда, куда укажет стрелка компаса, весьма непросто, но мы попробовали. Вот, что получилось:


Авиахолдер. 
Стильная обложка для паспорта.
Таблетница.
Копилка.
Маска для сна.
Подушка для путешествий. 
Игрушки Антистресс. 
Кружка.
Фотоальбом .
Рамочка для фото.
 

Любителям создавать дома уют


Подушек много не бывает.
Игрушка.
Стильные тарелки.
Будильник, чтобы не терять счет времени.
Декор для стен с милыми надписями. 
Коллажные рамки для самых ценных кадров.
Сейф для самых ценных вещей.
Небольшие вазочки и большие вазы для роскошных букетов.
Держатель для книг. 

Влюбленным в современное искусство 

Что подарить тем, кто раз 15 читал "Источник" Айн Рэнд, разбирается в искусстве с закрытыми глазами и посещает все театральные премьеры.


Качественная репродукция.
Кружка, тарелка с известным принтом.
Наборы для творчества - сделай сам. Почему не заняться творчеством прямо сейчас?
Бокалы для вина. 
Зеркало.
 

Для домоседов


Чайник или кружка - любой домосед любит чай, кружка за кружкой, поэтому ваш подарок будет всегда кстати. 
А к чаю всегда нужна коробочка с шоколадом. 
Поднос для удобства и красоты.
Копилка для винных или пивных пробок, чтобы не терять счёт выпитым бутылкам. 
Тапки и носки для уюта и тепла.
Настольные игры, потому что домоседы любят собираться вместе на шумные домашние вечеринки.
Ароматические свечи.
Необычный светильник или ночник.

​Все презенты из нашей подборки вы найдете в магазине "Подаркино", но, главное, не забудьте вложить свою любовь и тепло!
 

Магазин работает ежедневно с 10-00 до 20-00.
Адрес: Новороссийск, проспект Ленина, 21.
Instagram @podarkino.nvrsk

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Автор: NVR.SOBAKA
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