Впереди Valentine’s Day, День защитника Отечества и Праздник прекрасных леди! Мы не стали делить презенты по гендерному признаку, а сделали подарочные подборки по увлечениям. Подарки для блогера

Ежедневник/планер - всего несколько характеристик: удобный, красивый, лаконичный.

Смешбуки для вдохновения.

Яркие ручки для настроения.

Календарь, чтобы помнить о контент-плане.

Пробковая доска, на которой можно разместить фото, мотивирующие цитаты, список дел, картинки для визуализации.

Большой, маленький, средний блокнот, потому что блокнотов много не бывает.

Кружка с ёмкой надписью.

Подарки для путешественников Выбрать презент для тех, у кого жизнь помещается в рюкзак, которые готовы укатить на край света за идеальным закатом, а потом укатить туда, куда укажет стрелка компаса, весьма непросто, но мы попробовали. Вот, что получилось:

Авиахолдер.

Стильная обложка для паспорта.

Таблетница.

Копилка.

Маска для сна.

Подушка для путешествий.

Игрушки Антистресс.

Кружка.

Фотоальбом .

Рамочка для фото.



Любителям создавать дома уют

Подушек много не бывает.

Игрушка.

Стильные тарелки.

Будильник, чтобы не терять счет времени.

Декор для стен с милыми надписями.

Коллажные рамки для самых ценных кадров.

Сейф для самых ценных вещей.

Небольшие вазочки и большие вазы для роскошных букетов.

Держатель для книг.

Влюбленным в современное искусство Что подарить тем, кто раз 15 читал "Источник" Айн Рэнд, разбирается в искусстве с закрытыми глазами и посещает все театральные премьеры.

Качественная репродукция.

Кружка, тарелка с известным принтом.

Наборы для творчества - сделай сам. Почему не заняться творчеством прямо сейчас?

Бокалы для вина.

Зеркало.



Для домоседов

Чайник или кружка - любой домосед любит чай, кружка за кружкой, поэтому ваш подарок будет всегда кстати.

А к чаю всегда нужна коробочка с шоколадом.

Поднос для удобства и красоты.

Копилка для винных или пивных пробок, чтобы не терять счёт выпитым бутылкам.

Тапки и носки для уюта и тепла.

Настольные игры, потому что домоседы любят собираться вместе на шумные домашние вечеринки.

Ароматические свечи.

Необычный светильник или ночник.