Идеи подарков ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта по интересам
Впереди Valentine’s Day, День защитника Отечества и Праздник прекрасных леди!
Мы не стали делить презенты по гендерному признаку, а сделали подарочные подборки по увлечениям.
Подарки для блогера
Ежедневник/планер - всего несколько характеристик: удобный, красивый, лаконичный.
Смешбуки для вдохновения.
Яркие ручки для настроения.
Календарь, чтобы помнить о контент-плане.
Пробковая доска, на которой можно разместить фото, мотивирующие цитаты, список дел, картинки для визуализации.
Большой, маленький, средний блокнот, потому что блокнотов много не бывает.
Кружка с ёмкой надписью.
Подарки для путешественников
Выбрать презент для тех, у кого жизнь помещается в рюкзак, которые готовы укатить на край света за идеальным закатом, а потом укатить туда, куда укажет стрелка компаса, весьма непросто, но мы попробовали. Вот, что получилось:
Авиахолдер.
Стильная обложка для паспорта.
Таблетница.
Копилка.
Маска для сна.
Подушка для путешествий.
Игрушки Антистресс.
Кружка.
Фотоальбом .
Рамочка для фото.
Любителям создавать дома уют
Подушек много не бывает.
Игрушка.
Стильные тарелки.
Будильник, чтобы не терять счет времени.
Декор для стен с милыми надписями.
Коллажные рамки для самых ценных кадров.
Сейф для самых ценных вещей.
Небольшие вазочки и большие вазы для роскошных букетов.
Держатель для книг.
Влюбленным в современное искусство
Что подарить тем, кто раз 15 читал "Источник" Айн Рэнд, разбирается в искусстве с закрытыми глазами и посещает все театральные премьеры.
Качественная репродукция.
Кружка, тарелка с известным принтом.
Наборы для творчества - сделай сам. Почему не заняться творчеством прямо сейчас?
Бокалы для вина.
Зеркало.
Для домоседов
Чайник или кружка - любой домосед любит чай, кружка за кружкой, поэтому ваш подарок будет всегда кстати.
А к чаю всегда нужна коробочка с шоколадом.
Поднос для удобства и красоты.
Копилка для винных или пивных пробок, чтобы не терять счёт выпитым бутылкам.
Тапки и носки для уюта и тепла.
Настольные игры, потому что домоседы любят собираться вместе на шумные домашние вечеринки.
Ароматические свечи.
Необычный светильник или ночник.
Все презенты из нашей подборки вы найдете в магазине "Подаркино", но, главное, не забудьте вложить свою любовь и тепло!
Магазин работает ежедневно с 10-00 до 20-00.
Адрес: Новороссийск, проспект Ленина, 21.
Instagram @podarkino.nvrsk
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