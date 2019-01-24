Лазер - это Любовь

Индустрия красоты каждый сезон дарит нам новинки для самосовершенствования. Сегодня мы расскажем о популярной процедуре удаления лишних волос — лазерной эпиляции. Многие о ней уже слышали, но «страшилки», которые бытуют в обществе, порой мешают девушкам решиться на эту удобную процедуру.

Миф 2: «Это вредно для здоровья» - Этот распространенный страх сформирован историями девушек, которым делали эпиляцию лазерами старого образца. Известны случаи, когда александритовый лазер оставлял ожоги. В студии Laser Love мы работаем исключительно на новейшем оборудовании. Лазер нового поколения не воздействует на окружающие ткани: его энергия направлена только на волосяную луковицу. DF-лазер с функцией фотоэпиляции был разработан российскими учеными из Новосибирского государственного университета. Аппарат прошел все необходимые испытания и был рекомендован к работе даже со светлыми волосами. В инструкции к аппарату, которым мы работаем, указано, что его можно использовать даже в домашних условиях. Считаю, это дополнительно говорит о его безопасности.

Миф 1: «Это больно» - Могу сказать точно, что ощущения при лазерной эпиляции не идут ни в какое сравнение с болью при механическом удалении волос. Думаю, те, кто хоть раз делал шугаринг, согласятся, что это испытание не для слабых! Большинство наших клиенток говорят о легком покалывании во время процедуры. Это ощущение обусловлено воздействием лазерного луча на волосяную луковицу. Кроме того, в начале мы наносим охлаждающий гель, который несет функцию дополнительной местной анестезии. Сам аппарат также слегка охлаждает зону, в которой работает, поэтому не нужно бояться: боль при удалении волос осталась в прошлом веке!



Миф 3: «Волосы появляются снова»

- Чтобы развеять этот миф, нужно объяснить, что вообще происходит при лазерной эпиляции. Энергия лазера воздействует на активные волосяные луковицы и разрушает их корень. Известно, что в один конкретный момент в активной стадии у человека находится лишь 10-15% от всего объема волос. Так вот, в процессе процедуры мы воздействуем только на активные волосы и волосяные луковицы. Чтобы захватить другие 10-15% волос, мы проводим дополнительные сеансы. Именно поэтому для получения оптимального результата необходимо пройти курс процедур лазерной эпиляции. В среднем требуется провести около 6 процедур на одну зону. Тогда можно рассчитывать, что волос в этой зоне вы больше не увидите. Периодичность и количество процедур специалист подберет индивидуально, в зависимости от вашего типа кожи и волос.

Порой возникает необходимость выполнения одной поддерживающей процедуры в гормонально - зависимых зонах. Она выполняется приблизительно 1 раз в год. Только представьте: вам не нужно каждый месяц терпеть боль от шугаринга, покупать специальные скрабы для избавления от вросших волосков. Лазерная эпиляция — это признанный и наиболее эффективный способ избавления от вросших волос. Одна комфортная процедура в год — это просто мечта каждой женщины!



Миф 4: «Это дорого»

- Лазерная эпиляция уже набрала в мире огромную популярность. Сеть Laser Love — это крупнейшая сеть студий эпиляций в России, создатели которой постарались сделать так, чтобы эту чудо - процедуру могла позволить себе практически любая женщина! В студии Laser Love постоянно проходят акции, которые помогают существенно экономить. Например, сейчас у жителей Новороссийска есть возможность купить 6 процедур по цене четырех! Если клиент покупает абонемент, мы дарим ему первую процедуру бесплатно, чтобы у него была возможность оценить услугу и результат.



Миф 5: «Это процедура только для женщин»

- Неправда! Сегодня все больше мужчин стараются следить за своей внешностью и обращаются к услугам наших специалистов. Чаще всего мужчины просят откорректировать волосяной покров на лице: многие носят бороды и хотят избавиться от «ненужных» волос на скулах и других участках лица.

На заметку:

Процедура лазерной эпиляции имеет свои противопоказания. Если вы знаете, что вам противопоказана фототерапия, ваша кожа может дать реакцию на фотоэпиляцию, вам придется выбрать другой способ удаления волос.

Не рекомендовано делать процедуру лазерной эпиляции при беременности и в период лактации(первые 3 месяца).

Клиентам в возрасте до 18 лет лазерная эпиляция выполняется только с письменного разрешения родителей и при наличии веских оснований для выполнения процедуры.

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