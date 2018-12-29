Аллея звёзд в «Бродвее»

25 декабря в караоке - клубе Broadway состоялась отчетная вечеринка уходящего года журнала НВР.Собака. Пати совпало с Днём рождения нашего издателя Анастасии Зинченко, поэтому праздник вышел грандиозным! Вёл его неизменный ведущий Мераб Роззет.

Были все самые близкие друзья журнала, выступала рок - группа ONE MORE BAND.

Среди гостей нашего тёплого мероприятия проводился розыгрыш романтической ночи в шикарном отеле «Утёсов», и его победителем стал Дмитрий Подгорный.

Фотографии с вечеринки можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AKqD3RB_n8TbOw