Прокуратура представила результаты экспертиз по делу Ефремова: в момент ДТП за рулем был сам актер, а в салоне нашли следы наркотиков

Также по данным экспертизы в машине актера обнаружили микроскопические следы тетрагидроканнабинола, который входит в состав гашиша и гашишного масла. Анализы крови артиста после ДТП показали наличие следов кокаина и марихуаны.

Экспертиза установила, что автомобиль Ефремова находился в исправном состоянии в момент ДТП.

Напомним, что на суде 5 августа Ефремов заявил, что не помнит обстоятельств, при которых произошло ДТП. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил Ефремов.



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