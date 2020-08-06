По сообщению «РИА Новости», экспертиза показала, что на водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, обнаружили пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову. Это говорит о том, что именно он управлял автомобилем в момент столкновения, заявила прокурор в ходе заседания в Пресненском суде.
Прокуратура представила результаты экспертиз по делу Ефремова: в момент ДТП за рулем был сам актер, а в салоне нашли следы наркотиков
Также по данным экспертизы в машине актера обнаружили микроскопические следы тетрагидроканнабинола, который входит в состав гашиша и гашишного масла. Анализы крови артиста после ДТП показали наличие следов кокаина и марихуаны.
Экспертиза установила, что автомобиль Ефремова находился в исправном состоянии в момент ДТП.
Напомним, что на суде 5 августа Ефремов заявил, что не помнит обстоятельств, при которых произошло ДТП. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил Ефремов.
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