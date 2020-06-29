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Выборы депутатов гордумы в Новороссийске пройдут в сентябре

В Новороссийске выборы депутатов городской думы седьмого созыва назначили на 13 сентября. Соответствующее решение опубликовано 23 июня на официальном сайте гордумы.

В документе отмечается, что контроль за выполнением настоящего решения возложен на председателя постоянного комитета городской думы по законности, правопорядку и правовой защите граждан Андрея Антонова и заместителя главы муниципального образования Татьяну Воронину.

NVR.SOBAKA,
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