Дмитрий Песков сообщил, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти

По словам пресс-секретаря, Президент России доволен выстроенной им системой, которая доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти. Также он прокомментировал слова Путина о том, что тот ожидает «рыскания глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников президента, Песков сказал: «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального».