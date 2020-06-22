По словам пресс-секретаря, Президент России доволен выстроенной им системой, которая доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти. Также он прокомментировал слова Путина о том, что тот ожидает «рыскания глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников президента, Песков сказал: «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального».
Дмитрий Песков сообщил, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти
«Надо понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроениях», – сказал Песков и отметил, что поправки в Конституцию предлагаются не только для решения этой проблемы.
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