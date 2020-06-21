Украинский военный эксперт заявил, что новая крылатая ракета "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске

Жирохов отметил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35. При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной "серьезных проблем" на этапе серийного производства "Нептуна".

"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", - заключил военный эксперт.