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Украинский военный эксперт заявил, что новая крылатая ракета "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске

СМИ: украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей статье для издания "Деловая столица" рассказал, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" открывает перед украинской "военной машиной" возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.

 

  • Фото: Максим Бессалый

Жирохов отметил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35. При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной "серьезных проблем" на этапе серийного производства "Нептуна".

"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", - заключил военный эксперт.

NVR.SOBAKA,
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