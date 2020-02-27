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Coco Brunch со специальным фото-проектом в Президентском люксе «Кемпински Гранд Отель Геленджик»

В предверии международного женского дня, 7 марта 2020 в Президентском люксе «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится fashion мероприятие Coco Brunch со специальным фото-проектом в печатной версии журнала «Собака.ru/Побережье»

В программе:

Создание стилистического образа девушки от Chanel @ikonomidi_kristina_makeup@galas_kate

Фотосессия от fashion-фотографа Александра Крыжановского @alexander_krzhanovsky

Съёмка backstage от @avramiidi

Лекция «9 кодов Chanel» от стилиста Екатерины Галас @galas_kate

Гурме-завтрак от Шеф-повара ресторана «Фьюжн» Павла Кравчык

Стоимость участия на одну персону 12 000 руб.

Количество мест ограничено.

Бронирование осуществляет «Собака.ru/Побережье» по телефону - +79184667555.

NVR.SOBAKA,
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