В предверии международного женского дня, 7 марта 2020 в Президентском люксе «Кемпински Гранд Отель Геленджик» состоится fashion мероприятие Coco Brunch со специальным фото-проектом в печатной версии журнала «Собака.ru/Побережье»
Coco Brunch со специальным фото-проектом в Президентском люксе «Кемпински Гранд Отель Геленджик»
В программе:
Создание стилистического образа девушки от Chanel @ikonomidi_kristina_makeup, @galas_kate
Фотосессия от fashion-фотографа Александра Крыжановского @alexander_krzhanovsky
Съёмка backstage от @avramiidi
Лекция «9 кодов Chanel» от стилиста Екатерины Галас @galas_kate
Гурме-завтрак от Шеф-повара ресторана «Фьюжн» Павла Кравчык
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Стоимость участия на одну персону 12 000 руб.
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Количество мест ограничено.
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Бронирование осуществляет «Собака.ru/Побережье» по телефону - +79184667555.
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