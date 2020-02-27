В программе:



Создание стилистического образа девушки от Chanel @ikonomidi_kristina_makeup, @galas_kate



Фотосессия от fashion-фотографа Александра Крыжановского @alexander_krzhanovsky



Съёмка backstage от @avramiidi



Лекция «9 кодов Chanel» от стилиста Екатерины Галас @galas_kate



Гурме-завтрак от Шеф-повара ресторана «Фьюжн» Павла Кравчык

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Стоимость участия на одну персону 12 000 руб.

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Количество мест ограничено.

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Бронирование осуществляет «Собака.ru/Побережье» по телефону - +79184667555.