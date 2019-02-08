Премьера "Честного человека" Луи Гарреля
14 февраля состоится премьера нового фильма Луи Гарреля «Честный человек». Почему стоит сходить, о чем сюжет и кто в главных ролях?
По сюжету: журналист Абель, которого играет Луи Гаррель, не может выбрать между двумя женщинами. Он живет с Марианн, ее играет роскошная Летиция Каста, когда-то изменившей ему с их лучшим другом Полем, и одновременно встречается с задорной Эвой (Лили-Роуз Депп), молодой сестрой Поля.
Череда драматических, иногда нелепых ситуаций приводит главных героев в тупик, где кто-то и вовсе может оказаться замешан в хитром преступлении…
Почему нельзя пропустить?
Потому что:
… дымчатый Париж с размытым силуэтом Эйфелевой башни прекрасен.
… это актерский дебют самой засекреченной пары Гаррель-Каста.
… Летиция Каста уютно заваривает травяной чай, Гаррель прекрасен в своем образе метающегося ловеласа, а Лили-Роуз оживляет их потрясающе красивый дуэт.
… стилист фильма сработал идеально, хочется повторить все образы главных героев - белоснежный кашемировый свитер и черное боди, классическое шерстяное пальто и туфли-лодочки.
… фильм снят в лучший традициях французской новой волны закадровый текст и монологи от первого лица, долгие крупные планы и неповторимая атмосфера кино-шедевров Годара, Трюффо.
Profiter de votre visionnement!
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