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Премьера "Честного человека" Луи Гарреля

14 февраля состоится премьера нового фильма Луи Гарреля «Честный человек». Почему стоит сходить, о чем сюжет и кто в главных ролях?

По сюжету: журналист Абель, которого играет Луи Гаррель, не может выбрать между двумя женщинами. Он живет с Марианн, ее играет  роскошная Летиция Каста, когда-то изменившей ему с их лучшим другом Полем, и одновременно встречается с задорной Эвой (Лили-Роуз Депп), молодой сестрой Поля. 

Череда драматических, иногда нелепых ситуаций приводит главных героев в тупик, где кто-то и вовсе может оказаться замешан в хитром преступлении…

 

Почему нельзя пропустить?

Потому что:

… дымчатый Париж с размытым силуэтом Эйфелевой башни прекрасен. 

… это актерский дебют самой засекреченной пары Гаррель-Каста. 

… Летиция Каста уютно заваривает травяной чай, Гаррель прекрасен в своем образе метающегося ловеласа, а Лили-Роуз оживляет их потрясающе красивый дуэт.

… стилист фильма сработал идеально, хочется повторить все образы главных героев - белоснежный кашемировый свитер и черное боди, классическое шерстяное пальто и туфли-лодочки. 

… фильм снят в лучший традициях французской новой волны закадровый текст и монологи от первого лица, долгие крупные планы и неповторимая атмосфера кино-шедевров Годара, Трюффо.

 

Profiter de votre visionnement!

 

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Автор: NVR.SOBAKA
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