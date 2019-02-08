Премьера "Честного человека" Луи Гарреля

14 февраля состоится премьера нового фильма Луи Гарреля «Честный человек». Почему стоит сходить, о чем сюжет и кто в главных ролях?

По сюжету: журналист Абель, которого играет Луи Гаррель, не может выбрать между двумя женщинами. Он живет с Марианн, ее играет роскошная Летиция Каста, когда-то изменившей ему с их лучшим другом Полем, и одновременно встречается с задорной Эвой (Лили-Роуз Депп), молодой сестрой Поля.

Череда драматических, иногда нелепых ситуаций приводит главных героев в тупик, где кто-то и вовсе может оказаться замешан в хитром преступлении…