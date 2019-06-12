Церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска-2019»

5 июня в Центре океанографии и морской биологии Дельфиния прошла пятая церемония вручения ежегодной премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска». В течение месяца горожане выбирали самых достойных в десяти категориях: Театр, Искусство, Спорт, Ресторация, Социальная Сфера, Стройка, Наука и жизнь, Бизнес, Сделано в Сибири, Новосибирск, я люблю тебя.

Наградой отмечают жители города, совершивших прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону. «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — единственная премия, которая фиксирует все новое, что происходит в городе.

Победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2019»

ТЕАТР Сергей Дроздов Главный режиссер театра «Понедельник выходной»

ИСКУССТВО Владимир Анискин Микроминиатюрист

СПОРТ Александр Борматов Руководитель проекта «Детский спорт» по СФО

РЕСТОРАЦИЯ Денис Иванов Ресторатор

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Алексей Соколов Руководитель проекта «Жестовый код»

СТРОЙКА Анатолий Павлов Директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой»

НАУКА И ЖИЗНЬ Ольга Ребковец Руководитель проекта «Тотальный диктант»

БИЗНЕС Ирина Подойма Директор группы компаний «Октябрьская птицефабрика»

СДЕЛАНО В СИБИРИ Константин Шерегеда и Павел Быков Владельцы мебельной фабрики «КАМЕА»

НОВОСИБИРСК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Яна Соловьева Создатель LeSol Academy of Future

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРЕМИИ : ГК "СМСС"

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

АЛЬФА БАНК

Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния"

Дом на Чаплыгина

GRIFON™

Типография Андрея Христолюбова

Медицинский центр "БЛЕСК"