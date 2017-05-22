Премия Business FM Новосибирск

Кто как отмечает свой день рождения, а радиостанция Business FM Новосибирск к своему первому пятилетнему юбилею учредила и вручила премию «Бизнес-проект года».

При этом организаторы «разделили обязанности»: сначала с помощью экспертов они определили самые динамично развивающиеся частные компании и интересные бизнес-проекты, а затем на церемонии награждения в концертном зале НОВАТа гости мероприятия с помощью голосования выбрали лучших из лучших.