Первый рейс из Новосибирска в турецкую Анталью запланирован на 5 сентября

Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила о прямых регулярных рейсах из Новосибирска в Анталью. Первый рейс должен вылетететь 5 сентября.

Регулярные полеты будут происходить утром по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Самолет вылетает из Новосибирска в 8.30 и приземляется в Турции в 11 утра, обратный рейс отправляется в 11.55. Для перелетов компания выделила просторные Airbus A320neo. Стоимость самого недорогого билета для одного человека туда и обратно сейчас составляет около 30 тысяч рублей.

Международные рейсы из Новосибирска разрешили вознобновить 20 августа.