Продажа билетов уже открыта.
Первый рейс из Новосибирска в турецкую Анталью запланирован на 5 сентября
Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила о прямых регулярных рейсах из Новосибирска в Анталью. Первый рейс должен вылетететь 5 сентября.
Регулярные полеты будут происходить утром по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Самолет вылетает из Новосибирска в 8.30 и приземляется в Турции в 11 утра, обратный рейс отправляется в 11.55. Для перелетов компания выделила просторные Airbus A320neo. Стоимость самого недорогого билета для одного человека туда и обратно сейчас составляет около 30 тысяч рублей.
Международные рейсы из Новосибирска разрешили вознобновить 20 августа.
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