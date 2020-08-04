С 1 августа пассажирам, прилетевшим в Новосибирск из-за рубежа, необходимо предъявить справку об отстуствии коронавируса.
В Толмачево ввели новые правила для иностранных рейсов
Об этом во время оперативного совещания рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Новые правила прописаны в постановлении главного санитарного врача РФ и действуют во всех российских аэропортах, которые получили разрешение на международные рейсы.
«Прибывшие граждане должны иметь медицинский документ на русском и английском языках, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования», — пояснил Щербатов.
Тест на коронавирус необходимо сделать за 3 дня до прилета в Россию. Пройти его можно и за рубежом, но российским туристам необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и загрузить результаты анализа. После прилета им нужно будет пройти исследование уже в России и заполнить отчет на сайте. Документы, подтверждающие отсутствие коронавируса, будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и специалисты МВД.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.