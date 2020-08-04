В Толмачево ввели новые правила для иностранных рейсов

Об этом во время оперативного совещания рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Новые правила прописаны в постановлении главного санитарного врача РФ и действуют во всех российских аэропортах, которые получили разрешение на международные рейсы.

«Прибывшие граждане должны иметь медицинский документ на русском и английском языках, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования», — пояснил Щербатов.

Тест на коронавирус необходимо сделать за 3 дня до прилета в Россию. Пройти его можно и за рубежом, но российским туристам необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и загрузить результаты анализа. После прилета им нужно будет пройти исследование уже в России и заполнить отчет на сайте. Документы, подтверждающие отсутствие коронавируса, будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и специалисты МВД.