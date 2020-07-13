Аэропорт Толмачево заявил о готовности возобновить международные перевозки

На первом этапе для туристов планируют открыть рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями. Аэропорт Толмачево сообщил, что готов возобновить международные перевозки. На его территории выполняют все меры, предписанные Министерством транспорта РФ для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас Томачево осуществляет разовые рейсы для вывоза граждан России из других стран.