Стало известно, что «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные рейсы за рубеж, несмотря на официальный запрет

Информацию о том, что «Аэрофлот» продолжает выполнять международные рейсы, сообщили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний. По этой информации с начала июня «Аэрофлот» летал из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Со второй недели лета перелеты во все эти города, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю. Сейчас в расписание добавилиись Ницца, Барселона и Рим.

Улететь этими рейсами могут только граждане Евросоюза и те, кто имеет гражданство или вид на жительство, поскьку официально Европа еще не открыла свои границы для туристов.