Ростуризм уточнил рекомендации Роспотребнадзора по заселению пар в гостиницы

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению гостей в отели. Среди них есть пункт, который звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».Г остиницам рекомендуется не заселять в номера людей, «не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте». В Ростуризме успокоили, сообщив, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак. Окончательное решение о размещении останется за гостиницами.