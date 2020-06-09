S7 рассчитывает возобновить перелеты по всем внутренним направлениям в июне

На всех рейсах проводится тщательная уборка с дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, — откидные столики, подлокотники, багажные полки.

Чтобы разгрузить процесс посадки, пассажиры экономического класса приглашаются на борт группами, начиная с хвостовой части самолета. Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга.