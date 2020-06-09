S7 сообщили, что в июне рассчитывают восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполнялись зимой 2020 года и летом 2019 года. «По нашим оценкам, восстановление рынка продолжается: в июне мы ожидаем рост пассажиропотока на 50% относительно мая, а количества рейсов — на 40%. Рассчитываем, что позитивная динамика сохранится и в другие летние месяцы», — рассказал заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов. Авиакомпания планирует открыть и новые направления — большая часть вылетов будет осуществляться из аэропортов Новосибирска и Иркутска.
S7 рассчитывает возобновить перелеты по всем внутренним направлениям в июне
На всех рейсах проводится тщательная уборка с дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, — откидные столики, подлокотники, багажные полки.
Чтобы разгрузить процесс посадки, пассажиры экономического класса приглашаются на борт группами, начиная с хвостовой части самолета. Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга.
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