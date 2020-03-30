— Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность», — сказано в распоряжении кемеровского губернатора.

Ограничения в Кузбассе наложены не до 5 апреля (как в Новосибирске), а до 30 апреля.

В число организаций, деятельность которых приостановлена, попали и горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш.

Шерегеш — самый популярный горнолыжный курорт России. В прошлом году его посетили почти 1,6 миллиона человек. Для сравнения — в самом Шерегеше живет менее 10 тысяч жителей. В этом году кузбасские власти надеялись принять здесь до 2 миллионов человек.

Причина закрытия — пандемия коронавируса. Опасный COVID-19 в Кузбассе выявили 14 марта — на тот момент в сибирских регионах, в том числе Новосибирской области, еще не было зараженных коронавирусом.