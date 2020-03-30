Популярный у новосибирцев горнолыжный курорт Шерегеш официально закрыт с 30 марта. Соответствующее распоряжение издал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Власти Кузбасса закрыли Шерегеш до конца апреля.
— Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность», — сказано в распоряжении кемеровского губернатора.
Ограничения в Кузбассе наложены не до 5 апреля (как в Новосибирске), а до 30 апреля.
В число организаций, деятельность которых приостановлена, попали и горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш.
Шерегеш — самый популярный горнолыжный курорт России. В прошлом году его посетили почти 1,6 миллиона человек. Для сравнения — в самом Шерегеше живет менее 10 тысяч жителей. В этом году кузбасские власти надеялись принять здесь до 2 миллионов человек.
Причина закрытия — пандемия коронавируса. Опасный COVID-19 в Кузбассе выявили 14 марта — на тот момент в сибирских регионах, в том числе Новосибирской области, еще не было зараженных коронавирусом.
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