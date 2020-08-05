Пользователи не смогут больше стримить музыку через приложение и веб-версию сервиса.
Google закроет Play Music в октябре
До декабря 2020 года Google дает возможность перенести свои музыкальные коллекции на YouTube Music с помощью инструмента Takeout. Если этого не сделать, после декабря весь контент перестанет быть доступным, а все приобретенные композиции будут безвозвратно утрачены.
Также скоро Google собирается удалить из Play Market всю музыку. Пользователям планируют дать возможность приобретать ее через сторонние каналы реализации, а затем добавлять в свою коллекцию в сервисе YouTube Music. Изменения должны вступить в силу в конце августа.
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