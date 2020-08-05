Google закроет Play Music в октябре

До декабря 2020 года Google дает возможность перенести свои музыкальные коллекции на YouTube Music с помощью инструмента Takeout. Если этого не сделать, после декабря весь контент перестанет быть доступным, а все приобретенные композиции будут безвозвратно утрачены.

Также скоро Google собирается удалить из Play Market всю музыку. Пользователям планируют дать возможность приобретать ее через сторонние каналы реализации, а затем добавлять в свою коллекцию в сервисе YouTube Music. Изменения должны вступить в силу в конце августа.