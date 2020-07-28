Найден способ взломать любой iPhone

Обойти защиту любого устройства позволяет встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple. Проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных. Для взлома используют эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. После этого человек получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета.

Уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне, но есть хорошая новость — удаленно сделать это нельзя, для взлома доступа нужен физический доступ к смартфону или планшету.