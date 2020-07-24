У iPhone 14 будет перископический телеобъектив

По инсайдерской информации, в 2020 и 2021 годах Apple заключит договоры на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco. Semco должна поставить детали для перископических телеобъективов.

Ко полагает, что запланированнный на 2022 год iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в существующих моделях. iPhone 11 Pro Max имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телескопическим объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.