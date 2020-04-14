Чат-бот собирает данные о самочувствии бизнеса во время пандемии коронавируса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) приглашает предпринимателей принять участие в опросе — вся полученная информация будет собираться в общей базе данных на платформе Смартека. Полученные данные будут отображаться в виде инфографики и интерактивной карты. Результаты планируется использовать для подготовки предложений в Правительство РФ и Президенту РФ. АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат. Чат-бот уже принимает ответы предпринимателей.