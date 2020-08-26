Стало известно, где в Новосибирске могут построить новый онкоцентр

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, для онкоцентра рассматриваются несколько мест. Основным вариантом является площадка на Северном обходе. По плану властей, это будет крупнейший за Уралом онкоцентр с самым современным оборудованием. Как ранее утверждал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в нем будут дневной стационар поликлиника и коечный фонд для химиотерапии и лучевой терапии.