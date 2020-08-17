«Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

Она сообщила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо и не имеют никаких негативных реакций, даже покраснений в местах введения вакцины.

На вопросы журналистов о разнице между вакцинами центров имени Гамалеи и «Вектор», Попова ответила: «Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся». Предварительно начало производства вакцины «Вектора» запланировано на ноябрь.