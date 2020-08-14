Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса, созданной в центре Гамалеи

Вакцина под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа По результатам исследования 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. На вакцинацию согласны 24,5%.

Главные причины недоверия, которые назвали респонденты — недостаточность данных о ее тестировании и скорость, с которой вакцина была создана. 20% врачей готовы рекомендовать ее своим пациентам и знакомым.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. Как сообщили, прививку уже сделала одна из дочерей Владимира Путина.