Сервис «Справочник врача» опросил более 3000 участников.
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса, созданной в центре Гамалеи
Вакцина под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа По результатам исследования 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. На вакцинацию согласны 24,5%.
Главные причины недоверия, которые назвали респонденты — недостаточность данных о ее тестировании и скорость, с которой вакцина была создана. 20% врачей готовы рекомендовать ее своим пациентам и знакомым.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. Как сообщили, прививку уже сделала одна из дочерей Владимира Путина.
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