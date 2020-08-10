Новосибирские ученые изучат, как сахарозаменитель влияет на здоровье

Исследование может помочь для профилактики сахарного диабета, гиперлипидемий и связанных с ним осложнений. В эксперименте на белых крысах в модели «цинкового» сахарного диабета в качестве подсластителя ученые будут использовать водный экстракт листьев стевии. В ходе исследования они планируют изучить инсулинотропный, противовоспалительный и антигиперлипидемичный эффекты водного экстракта листьев Stevia Rebaudiana Bertoni.