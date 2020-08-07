Общий иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области составляет 16%

Министр здравоохранения регион Константин Хальзов сообщил, что в Новосибирской области сформировался хороший иммунитет к COVID-19: «С точки зрения эпидемиологии у нас идет очень хорошая иммунизация населения. В понедельник докладывалось, что порядка 16% выявляется иммунизация среди тех, кто сдает анализ на иммуноглобулин. И думаю, что к 1 сентября 20% точно будет».

Хальзов считает, что вторая волна коронавируса, которая ожидается осенью, пройдет плавно.